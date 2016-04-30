«مصر للطيران» تنقل ٦٠ ألف معتمر خلال عمرة شهر رمضان المعظم

أعلن صفوت مُسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة طرحت خلال عمرة شهر رمضان المعظم ، والذي من المقرر أن يبدأ مطلع شهر يونيو القادم الموافق 25 شعبان 1437سعة مقعديه تصل إلى أكثر من 60 ألف مقعداً ، في مرحلة الذهاب على متن 242 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى كل من جدة والمدينة المنورة ، وذلك لاستيعاب كافة الطلبات المقدمة من منظمي رحلات العمرة من الجهات المعنية المختلفة.

وأضاف رئيس الشركة انه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة ، من أجل الاستعداد المبكر لعمرة شهر رمضان المعظم ، والتي تعد أكثر الشهور كثافة ، من حيث التشغيل على مدار موسم العمرة ، وقد تم التنسيق مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للمعتمرين من كبار السن وغيرهم حتي انجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.

هذا ومن المقرر أن تبدأ مرحلة العودة اعتباراً من 24 رمضان الموافق 29 يونيو، حيث من المتوقع أن تسير نحو 196 رحلة جوية لعودة ما يقرب من 50 ألف معتمر إلى أرض الوطن.

جدير بالذكر انه من المقرر ان يصل اجمالي عدد الركاب التي ستنقلهم الشركة خلال عمرة رجب وشعبان ما يقرب من 230 ألف راكبا على متن 1198 رحلة جوية.