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بالأسماء.. المحكوم عليهم فى «اقتحام سجن بورسعيد»

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بالأسماء.. المحكوم عليهم فى «اقتحام سجن بورسعيد» بالأسماء.. المحكوم عليهم فى «اقتحام سجن بورسعيد»

 

أرشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لعشرين متهمًا، وهم محمد مرسي، وأسلام محمد، وحسن محمود، وأشرف إبراهيم، ومحمد العزبي، ومحمد عادل، وعادل البدري، وإسلام رجائي، ومحمد السيد، ووفيق غريب، وكريم علي، وأحمد محمد، وأيمن رزق، وإيهاب الخباز، وعادل سليمان، وعمرو عبد العزيز، ومحمود الخولي، وعبده عادل، ومحمد حسن، وهيثم عبد الله.

والسجن المشدد عشرة سنوات لـ 12 متهمًا، وهم السيد عبادي، ومحمود صبري، وعادل يحيى، ومحمد الغضبان، والسيد العربي، وطارق عبد الله، وأحمد عبدالله، والسيد التابعي، والسيد الرازقي، وأحمد سليمان، وأحمد البسيوني، وإبرهيم حسانين.

والسجن خمس سنوات لـ 18 متهمًا، ومنهم توفيق رزق إبرهيم مصطفى، وأمين محمد، ومحمد ابو اليعود، وعلاء جلال، وأسامة علي، والسيد يوسف، وأحمد ابو خضير، ومحمود الزناتي، ومحمود صيادين، كما قضت بإنقضاء الدعوى للمتهم المتوفي محمد بخيت.

وأمرت المحكمة، بمصادرة السلاح الآلي، و إلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الممتلكات التي خربوها على النحو المبين في التحقيقات، كما أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .

وووجهت النيابة للمتهمين، تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية على قتل رجال الشرطة، والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض، أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين، المعترضين على نقل المتهمين في القضية إلى المحكمة.

وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي، والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتهم.

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