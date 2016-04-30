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بالصور..ضبط 650 كيلوجرام «فسيخ» غير صالح للإستهلاك الأدمى ببورسعيد

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فسيخ

فسيخ

كتب: جمال نوفل

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بمديرية  أمن بورسعيد،  الى إعتزام المدعو أشرف سلامة عبد العزيز- سائق ومقيم في دمياط،  ترويج كمية من أسماك الفسيخ الفاسدة على عملاءه بمحافظة بورسعيد .

جاء ذلك في إطار جهود مديرية أمن  بورسعيد في مراقبة الأسواق، وضبط الجرائم التموينية بمختلف أنواعها، خاصة بمناسبة حلول أعياد الربيع «شم النسيم» .

 وتمكن الرائد محمد مسعد- رئيس مباحث قسم التموين بمديرية أمن بورسعيد، من ضبطه بعد إعداد كمين له ، وذلك أثناء  إستقلاله السيارة رقم (8273 ط د ر) محملة بعدد (650 كيلوجرام) أسماك مملحة «فسيخ» غير صالح للإستهلاك الأدمى .

وتم عرض المضبوطات على مفتش الأغذية، أفاد التقرير عن وجود تغير فى الخواص الطبيعية للأسماك مع إنتفاخ شديد بها ، أدي الى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى .

ووجه اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية – مدير أمن بورسعيد، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات  مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط كافة المخالفات .

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