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حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

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حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تزداد كميات السحب اليوم تتخللها بعض السحب الركامية وأمطار مختلفة الشدة تبدأ غربا وتمتد على أغلب مناطق الدولة وغبار وأتربة مثارة أحيانا تؤدي الى انخفاض في الحرارة على بعض المناطق وسيكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة مع السحب الركامية.

ولفت المركز في بيان له إلى استمرار فرصة سقوط الأمطار المتفرقة يوم غد الأحد خاصة على الشرق والجنوب صباحا مع غبار وأتربة مثارة أحيانا وسيكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة مع السحب صباحا بينما سيكون الجو بعد غد الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون رطبا ليلا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
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