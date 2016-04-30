وزير الرى: إزالة 33 ألف حالة تعد على النيل والترع والمصارف منذ 2015

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن إجمالى الإزالات التى نفذتها الوزارة على "النيل والترع والمصارف" على مستوى الجمهورية، منذ يناير 2015 بلغت 33 ألف إزالة منها 9 آلاف و340 إزالة على النيل، وكذلك 12 ألف و900 على منافع الترع، علاوة على 10 آلاف و800 إزالة على المصارف، وخلال أبريل بلغ حجم الإزالات 1842.

أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن الوزارة متمثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل - وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظات المطلة على نهر النيل – قامت بتنفيذ عدد من الحملات على النيل خلال أبريل بلغت (837) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1984 للرى والصرف، منها (266) إزالة مخالفات مبانى، و(151) إزالة مخالفات ردم، و(283) إزالة لمخالفات متنوعة تضمنت اسوار واكشاك وتشوينات، بالإضافة إلى حسم عدد(37) قرار إزالة طبقاً لقانون 48 لسنة 1982 لحماية المجارى المائية من التلوث.

من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، بأن هذه الإزالات تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى من أجل الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التعديات والمخالفات، حيث توالى أجهزة الوزارة المختصة المتابعة الدورية للقضاء، على التعديات فى مهدها منعاً لتفاقمها، وإعلاء لسيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وشدد عبد العظيم على عزم الوزارة على إزالة كافة التعديات بكافة أنواعها على منافع النيل والقنوات المائية حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها على الوجه الأكمل حيث سيتم تكثيف معدلات إزالة كافة التعديات على منافع الرى فى الفترة القادمة، حتى يتم الانتهاء منها جميعا حفاظاً على المال العام وتطبيقاً للقانون.

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