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“الليثي” يعلن عن فقرة جديدة فى برنامجه “واحد من الناس” مع اقتراب شهر رمضان

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“الليثي” يعلن عن فقرة جديدة فى برنامجه “واحد من الناس” مع اقتراب شهر رمضان “الليثي” يعلن عن فقرة جديدة فى برنامجه “واحد من الناس” مع اقتراب شهر رمضان

الإعلامي عمرو الليثي

كتبت – إنجي لطفي

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أنه مع قرب شهر رمضان الكريم، سيقوم برنامج “واحد من الناس”، المذاع على قناة الحياة الأولى، بتخصصيص فقرة ثابتة لتحقيق أحلام المشاهدين، والمحتاجين منهم، من خلال التواصل مع البرنامج.

وأضاف “الليثي”، أنه فى إطار الدور الهام للإعلام فى التواصل مع المشاهدين، والوقوف بجوار من يحتاج المساعدة، والقاء الضوء على مشكلته وتحقيق حلمه، تم تخصيص فقرة ” حقق حلمك “.

وأوضح “الليثى”، أن حلقة أمس الجمعة، من البرنامج شهدت اذاعة الفقرة الجديدة، وتم التواصل مع الحاج أحمد حسين، وهو رجل مسن إنهار منزله، و يسكن بالشارع حاليًا هو و وزوجته، وكان حلمه أن يسكن فى شقه تستره فى هذا السن، وقام البرنامج بتوفير شقة للحاج أحمد و زوجته.

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