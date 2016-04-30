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«جراند أوتيل» و«الخروج»و«الميزان» ينضمون لقائمة مسلسلات «CBC»فى رمضان

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«جراند أوتيل» و«الخروج»و«الميزان» ينضمون لقائمة مسلسلات «CBC»فى رمضان «جراند أوتيل» و«الخروج»و«الميزان» ينضمون لقائمة مسلسلات «CBC»فى رمضان

cbc – أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

أعلنت قناة “CBC” عبر موقعها الرسمي، عن انضمام مسلسلات ” جراند أوتيل”، و”الخروج”، و” الميزان”، لقائمتها المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

حيث ستعرض CBC، مسلسل “جراند أوتيل” حصريًا على شاشتها، وتدور أحداثه داخل أحد الفنادق الضخمة، التي يسكنها مجتمع رجال الأعمال ويعقدون فيه صفقاتهم، بينما تقع جريمة قتل تتعرض لها موظفة في هذا الفندق، وتبدأ رحلة شقيق الموظفة في البحث عن القاتل لتقديمه للعدالة، وهو ما يورطه في عالمهم، فلم يسلم من سوء الحظ، وبمجرد وصوله لخيوط جريمة قتل شقيقته يلقى نفس مصيرها.

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، أحمد داوود، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، ندى موسى، و محمد حاتم، ومشاركة مميزة من النجمات سوسن بدر، أنوشكا، ، ورجاء الجداوي، وسيناريو وحوار تامر حبيب، ومن إخراج محمد شاكر.

واختارت CBC  مسلسل “الخروج”، لينضم لقائمة نجومها في رمضان 2016، والذى تشارك بطولته النجمة درة، والنجم شريف سلامة.

وسوف يبهر النجم ظافر العابدين، جمهوره بدور جديد عليه في المسلسل الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق،
> المسلسل من تأليف محمد الصفتي، وإخراج محمد العدل.

وتعود  الفنانة غادة عادل، إلى الدراما الرمضانية، بدور مميز ومختلف فى مسلسل “الميزان”، خلال رمضان المقبل،
> وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

المسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل، ومحمد فراج، والفنانة شيرين رضا، وكلًا من النجوم أحمد فهمي، وباسل الخياط، وبيومي فؤاد، وهنا الزاهد.

وكانت CBC، قد أعلنت عن عرض ثلاث مسلسلات على شاشتها في مضان، حيث تعرض “فوق مستوى الشبهات”، و”ونوس”، و”سقوط حر”.

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