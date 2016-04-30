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بالصور.. مدير أمن السويس يقود حملة لإزالة تعديات وإشغالات بميدان الأربعين

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بالصور.. مدير أمن السويس يقود حملة لإزالة تعديات وإشغالات بميدان الأربعين بالصور.. مدير أمن السويس يقود حملة لإزالة تعديات وإشغالات بميدان الأربعين
قام اليوم السبت مدير أمن السويس اللواء مجدى عبدالعال، بقيادة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان الأربعين بالسويس.

وقامت الحملة بإزالة التعديات والإشغالات بشارع الجيش وميدان الأربعين من الاتجاهين، سواء بشارع أحمد عرابى وشارع الجيش.

وأكد اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، أن حملات إزالة التعديات مستمرة وأننا اليوم ننفذ حملة الإزالة بميدان الأربعين.

وقال محمد عجمى، رئيس حى الأربعين، إنه تتم إزالة التعديات من الميدان وأنا من أبناء السويس وأعلم جيدا كيف تسبب التعديات والإشغالات فى أزمات، وعلى سبيل المثال لا تستطيع سيارة مطافئ أو أسعاف فى السابق المرور بسبب التعديات ولكننا قمنا بإزالتها.

وأضاف عجمى، أننا قمنا بتوزيع 350 محلا على الباعة الجائلين الذين كانوا يتواجدون بالميدان والشرط الأساسى لمن يحصل على المحل أن يكون من أبناء السويس.

وشارك فى حملة الإزالة نائب مدير أمن السويس اللواء محمود شبانة، والرائد أحمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، والقيادات الأمنية بمديرية أمن السويس.

حملة إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس (1)

حملة إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس (2)

حملة إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس (3)

حملة إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس (4)

حملة إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس (5)

حملة إزالة الإشغالات بحى الأربعين بالسويس (6)


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