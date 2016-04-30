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مباراة ملاكمة عاطفية بين المخطوبين والمرتبطين في برنامج «البلاتوه»

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مباراة ملاكمة عاطفية بين المخطوبين والمرتبطين في برنامج «البلاتوه» مباراة ملاكمة عاطفية بين المخطوبين والمرتبطين في برنامج «البلاتوه»

أحمد أمين

مراسل«ONA»:

سخر الفنان الكوميدي أحمد أمين، من «خناقات» المخطوبين والمرتبطين من خلال إسكتش كوميدي في حلقة هذا الأسبوع من برنامجه «البلاتوه» الذي يُعرض على شاشة «النهار one»، مُشبهًا الخناقات بين المرتبطين بـ«حلبة المصارعة» التي يحاوطها المشجعون الذين يحاولون إشعال الموقف.

وجسد «أمين» خلال الفقرة شخصية مُعلق مباريات ملاكمة يصف «الخناقات» بينهما بشكل كوميدي، ويساهم في تصعيد الخلافات بشكل أكبر، إلى أن تنتهي المباراة بفوز«سماح» على «كريم السينجل» .

يُذكر أن، «أمين» يشرف على ورشة كتابة البرنامج والتي تتكون من مجموعة من الشباب من بينهم حسين نيازي، سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، هشام عفيفي، محمد خميس وآخرين.

«البلاتوه» من إخراج أحمد خالد وإنتاج شركة سينيجرام، ويُعرض علي شاشة النهار one ، في الساعة التاسعة مساء كل جمعة.

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أونا