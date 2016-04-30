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بالصور..محافظ سوهاج يتفقد إستعدادات المحافظة لعيد شم النسيم

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محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

مراسل«ONA»:

تفقد الدكتورأيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، الإستعدادات التى تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية إستعدادًا لشم النسيم وأعياد ​الأخوة المسحيين، وتابع أعمال حملة النظافة التى يقوم بها حى شرق بمدينة ناصر وشارع خلف الجامعة، حيث تم رفع الإشغالات الموجودة بالمنطقة ورفع مستوى النظافة بالمنطقة.

وكلف المحافظ رئيس حى شرق، بوضع برنامج زمنى لوضع أغطية على الأسلاك الموجودة بأعمدة الإنارة بنطاق الحى لحماية المواطنين مع دهان الاعمدة والبلدورات, وتفقد شارع أخميم سوهاج، وأمر برفع أى إشغالات وتشوينات خاصة بالبناء تعيق حركة المرور بالشارع .

وأوضح، أن العمل بالسينما الصيفى بالحديقة العامة الموجودة بميدان الثقافة، سيبدأ  فى عرض الأفلام والمباريات بالمجان لمواطنى المحافظة وذلك بالتنسيق مع قصر ثقافة سوهاج .

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