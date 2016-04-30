FDA تصدق على أول دواء لعلاج الهلوسة والضلالات المصاحبة لشلل الرعاش

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح أول دواء على الإطلاق لعلاج الهلوسة والضلالات التى تصيب بعض مرضى شلل الرعاش "باركنسون".

ويعرف الدواء الجديد باسم نوبلازايد "Nuplazid"، ويحتوى على المادة الفعالة بيمافانسيرين "pimavanserin"، وهو يعتبر دواء رائعا سيفيد عددا كبيرا من المرضى الذين يتعرضون لهذه الاضطرابات.

وتصيب الهلاوس والضلالات حوالى 50% من مرضى شلل الرعاش خلال إحدى فترات الإصابة بالمرض، حيث يسمع أو يرى المريض أشياءً غير حقيقية أو يعتقد أشياء لا صحة لها على الإطلاق، ويتسبب ذلك فى نشوب مشاكل حقيقية مع الأشخاص المقربين من مريض شلل الرعاش، وهو ما يبرهن على قيمة الدواء الجديد.

وتم التأكد من فاعلية عقار نوبلازايد بعد خضوع 199 شخصا لتجربة إكلينيكية استمرت 6 أسابيع، وكانت النتائج إيجابية، وأثبتت فاعلية العقار الجديد فى تقليل معدل وحدة أعراض الهلوسة والضلالات التى تصيب بعض مرضى شلل الرعاش.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى يتسبب فيها العقار الجديد: تورم الكاحل والساقين والقدمين بسبب تجمع السوائل فى أنسجة هذه الأعضاء والغثيان.

الشيكولاتة تحد من أعراض الشلل الرعاش

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