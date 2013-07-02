"درع سيناء" تحذر حسن راتب من مساعدة "الإخوان".. وتؤكد: يثير فتنة في المحافظة

محمد السواركة: راتب يقدم دعما ماليا كبيرا لقياديين بالإخوان.. وينقل مؤيدي مرسي للقاهرة في أتوبيساته

كتب : محمد مقلد منذ 8 دقائق

حذرت منظمة "درع سيناء 26" رجل الأعمال حسن راتب من تسببه في فتنة داخل سيناء، بمساندته جماعة الإخوان واستخدام الأتوبيسات التي يملكها لنقل أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة إلى القاهرة، للمشاركة في تظاهرات رابعة العدوية المؤيدة للرئيس.

وقال محمد السواركة المنسق العام للمنظمة، إنهم رصدوا في الفترة الأخيرة أفعال من رجل الأعمال حسن راتب من شأنها إحداث فتنة بين أبناء سيناء، حيث يقدم دعما ماليا كبيرا لقادة جماعة الإخوان بشمال سيناء، على رأسهم عبدالرحمن الشوربجي نائب مجلس الشعب "المنحل" عن الحرية والعدالة، وعادل قطامش نائب المجلس الإخواني عن شمال سيناء، إضافة إلى المساهمة في تنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي بالمحافظة، ما تسبب في حدوث مشادات وظهور بوادر فرقة بين أبناء سيناء.

وأكد أن راتب يستخدم أتوبيسات جامعة سيناء التي يملكها لنقل المتظاهرين المؤيدين لمرسي إلى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، محذرا إياه من الاستمرار في فعل ذلك، لافتا إلى أن منظمة "درع سيناء 26" دعت أبناء المحافظة من المعارضين للرئيس إلى عدم الالتفات لتهديدات الإسلاميين، ومواصلة مظاهراتهم المطالبة برحيل النظام، مشددا على أنه سيكون للمنظمة وأعضائها دورا قويا وملموسا في صد أي عدوان عليهم، حيث سيتم تشكيل لجان شعبية لمساعدة القوات المسلحة في حفظ الأمن، والتصدي لأي تدخل من أطراف خارجية تخطط للقيام بأعمال تخريبية في سيناء.