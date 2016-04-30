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منظمة التعاون الإسلامي تدين غارات النظام السوري على حلب

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منظمة التعاون الإسلامي تدين غارات النظام السوري على حلب منظمة التعاون الإسلامي تدين غارات النظام السوري على حلب

إياد مدني (أرشيفية)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الغارات الجوية التي يشنها النظام السوري في مدينة حلب، وكذلك مناطق سكنية ومساجد ومرافق طبية من بينها مستشفى القدس بحلب، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 مدني منهم أطفال.

ودعا الأمين العام للمنظمة إياد مدني، المجتمع الدولي وبالخصوص الأطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية في سوريا، للتدخل السريع لوقف المجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية التي تتسبب في مصرع المدنيين الأبرياء وتصاعد عمليات القتل والخراب والدمار في مدينة حلب، نقلاً عن وكالة الأنباء “واس”.

ووصف مدني تلك الأعمال بجرائم حرب التي يجب أن يحاسب عليها النظام وأن تتحمل الأطراف التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات‪

 

 

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