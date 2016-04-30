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هيئة الإسعاف: 35 مصابا فى انقلاب 3 ميكروباصات بأماكن متفرقة صباح اليوم

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هيئة الإسعاف: 35 مصابا فى انقلاب 3 ميكروباصات بأماكن متفرقة صباح اليوم هيئة الإسعاف: 35 مصابا فى انقلاب 3 ميكروباصات بأماكن متفرقة صباح اليوم
أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، إصابة 35 حالة فى 3 متفرقة صباح اليوم.

وأكدت الهيئة، أن الحادث الأول ناتج عن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى أمام قرية هانى اتجاه العامرية، وأسفر عن إصابة 12 شخصا، تتراوح أعمارهم من 20: 43 عاما، وتتباين إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وبين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع الحالات لمستشفى العامرية العام لتلقى العلاج.

أما الحادث الثانى فكان أمام نقطة إسعاف الوادى بطريق الجيش "الكريمات" طريق أسيوط الشرقى، وأسفرت عن وقوع 15 حالة إصابة، تم نقلها لمستشفى الصف المركزى لتلقى العلاج، وتباينت إصاباتهم ما بين كسور بنواحى متفرقة من الجسم ونزيف داخلى.

وأضافت هيئة الإسعاف، أن حادث انقلاب الميكروباص الثالث وقع أعلى الطريق الإقليمى القادم من أسيوط الغربى اتجاه حلوان، وأسفر عن 8 حالات إصابة تم نقلها لمستشفى العياط المركزى لتلقى العلاج.

وأكدت الهيئة أنه تم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف لنقل المصابين بتلك الحوادث، وبلغ متوسط نسبة استجابة سيارات الإسعاف للثلاث حوادث 5 دقائق تقريباً.

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مصر 365

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