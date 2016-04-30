العجاتى: الحكومة تنتهى من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس الجمعة المقبل

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة مستمرة فى دراسة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس بالتعاون مع ممثلى الكنيسة المصرية.

وأوضح العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن آخر اجتماع عُقد بين الوزارة وممثلى الكنيسة كان منذ 3 أيام، لافتا إلى أن اللقاء القادم سيكون بعد الانتهاء من احتفالات أعياد شم النسيم.

وتوقع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، أن يتم الانتهاء من مشروع القانون الجمعة المقبل.

كما توقع أيضا الانتهاء من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال أسبوعان، لافتا إلى أن مشروع القانون يتم إعداده داخل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.

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