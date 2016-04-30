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مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة

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مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة
تفقد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة اليوم السبت، عددا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة، حيث تأكد من التزام الضباط والأفراد بخطة التأمين، وطالبهم باليقظة خلال أداء عملهم، كما تم الاستعانة بعدد من خبراء المفرقعات لإجراء عملية تمشيط بمحيط الكنائس.

كما تفقد مدير أمن الجيزة سيارات الحماية المدنية المشاركة فى خطة تأمين الكنائس، وتأكد من جاهزيتها وطالب بعدم السماح بركن أى سيارات بمحيط أماكن الخدمات الأمنية.


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