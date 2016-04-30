المؤبد لـ20 متهمًا و السجن المشدد لـ29 آخرين فى «اقتحام سجن بورسعيد»

أمرت محكمة جنايات بورسعيد، معاقبة ٢٠متهمًا بالمؤبد، ومعاقبة ١٢متهمًا بالسجن المشدد ١٠سنوات، كما عاقبت بالسجن المشدد ٥ سنواات إلى١٧متهمًا، وانقضاء الدعوى لمتهم بالوفاة، في القضية المعروفة إعلاميًا بإقتحام سجن بورسعيد العمومي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني، وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم، ومحمد الجميل، وكلاء النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين، المعترضين على نقل المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة، وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم.