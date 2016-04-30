وصول 33 متهما من متظاهرى 25 أبريل المحكمة لنظر جلسة محاكمتهم بالقضية

وصل منذ قليل، إلى محكمة عابدين، 33 متهما من متظاهرى 25 أبريل، لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح قصر النيل.

كان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد أمر بإخلاء سبيل 31 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

- "جنح قصر النيل" تحيل قضية متظاهرى 25 أبريل لدائرة الثلاثاء المقبل للاختصاص