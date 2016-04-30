الهيئة القومية لضمان الجودة تراجع 7 مدارس بالعريش لاعتمادها

راجعت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد 7 مدارس بشمال سيناء تقع فى نطاق إدارة العريش التعليمية، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد حصولها على الجودة.

وقال خضر أبو الفتوح مدير إدارة الجودة بإدارة العريش التعليمية، إن المدارس هى مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية، ومدرسة أحمد عرابى الابتدائية، ومدرسة عايش الأسمر الابتدائية، ومدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية بنات، وروضتى مدرسة أحمد صفوت، ومدرسة بنك سينا الوطنى.

وأضاف أن المراجعة استهدفت استكمال الوقوف على ما تم فى هذه المدارس للحصول على اعتماد الجودة، وأشار "أبو الفتوح" إلى أنه سيتم العمل على تقديم الدعم الفنى لـ 20 مدرسة أخرى بالعريش لتتمكن من التقدم للاعتماد خلال العام الدراسى المقبل.

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