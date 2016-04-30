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مميش: تحميل 599 سفينة فى قناة السويس خلال شهرين بحمولة 45,7 مليون طن

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مميش: تحميل 599 سفينة فى قناة السويس خلال شهرين بحمولة 45,7 مليون طن مميش: تحميل 599 سفينة فى قناة السويس خلال شهرين بحمولة 45,7 مليون طن
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل 599 سفينة من الاتجاهين خلال شهرى يناير وفبراير 2016 بحمولة 45 مليونا و705 آلاف طن بضائع متنوعة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن وحتى أكثر من 300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن شهد من الشمال عبور 168 سفينة بحمولة 4.9 مليون طن ومن الجنوب عبور 163 سفينة بحمولة 5,3 مليون طن، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وفى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن عبرت من الشمال 53 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن ومن الجنوب 44 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن فى نفس الفترة يناير وفبراير 2016.

وأشارت التقارير الملاحية، إلى أن نطاق الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن شهد عبور 40 سفينة من الشمال بحمولة 4.9 مليون طن ومن الجنوب عبور 41 سفينة بحمولة 4.7 مليون طن وفى نطاق الحمولات من 150 إلى 200 ألف طن عبرت من الشمال 27 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن ومن الجنوب 34 سفينة بحمولة 5.4 مليون طن، وفى نطاق الحمولات الساكنة من 200 إلى 250 ألف طن عبرت من الجنوب سفينة واحدة بحمولة 224 ألف طن، وفى نطاق الحمولات الساكنة من 250 إلى 300 ألف طن عبرت من الجنوب 4 سفن بحمولة 1.2 مليون طن وفى نطاق أكثر من 300 ألف طن عبرت من الجنوب 24 سفينة بحمولة 8.4 مليون طن، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.


>- عبور47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن

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