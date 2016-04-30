أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طالب نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ فى المنوفية

Google+ Print
مصرع طالب نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ فى المنوفية مصرع طالب نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ فى المنوفية
لقى طالب بمركز أشمون فى محافظة المنوفية مصرعه، نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ أثناء تناوله كوب مياه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بمصرع "إسلام. ش" طالب ومقيم بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


>قاتل والده بالمنوفية: قتلته عشان كان بيعاملنى وحش ومرضيش يجوزنى ومش ندمان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365