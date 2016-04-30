مصرع طالب نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ فى المنوفية

لقى طالب بمركز أشمون فى محافظة المنوفية مصرعه، نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ أثناء تناوله كوب مياه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بمصرع "إسلام. ش" طالب ومقيم بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، نتيجة تناوله مبيداً حشرياً عن طريق الخطأ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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