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ضبط طن و750 كيلو أرز لاستيراده بدون مستندات جمركية بمطعم فى أسيوط

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ضبط طن و750 كيلو أرز لاستيراده بدون مستندات جمركية بمطعم فى أسيوط ضبط طن و750 كيلو أرز لاستيراده بدون مستندات جمركية بمطعم فى أسيوط
تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن أسيوط من ضبط مدير مطعم بأسيوط بعد العثور على طن و750 كيلو أرز بسمتى مهربة لاستيراده دون مستندات حيازة أو سداد جمركى، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمطاعم.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير مباحث التموين يفيد ضبط "ع.أ" مدير مطعم بأسيوط بعد ضبط1 طن و750 كيلو من الأرز البسمتى ماركة جولدن مستورد دون مستندات حيازة أو تفيد سداد الرسوم الجمركية بما يعنى أنه مهرب.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


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