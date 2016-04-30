إصابة متهم فى أحداث اقتحام سجن بورسعيد بحالة إغماء قبل النطق بالحكم

أصيب المتهم "محمود السيد" بحالة إغماء أثناء تواجده داخل قفص الاتهام، قبل النطق بالحكم عليه فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "اقتحام سجن بورسعيد"، وتوجهت قوات التأمين بالقاعة للقفص محاولين إفاقته وإسعافه.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.

- الحكم على المتهمين باقتحام سجن بورسعيد العمومى اليوم