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وزير الشباب والرياضة يفتتح الملاعب المطورة بالغردقة اليوم

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وزير الشباب والرياضة يفتتح الملاعب المطورة بالغردقة اليوم وزير الشباب والرياضة يفتتح الملاعب المطورة بالغردقة اليوم

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، عدد من الملاعب المطورة بمركزي شباب الميناء، وشباب الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وأكد علاء عراقي، وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر، أن أعمال تطوير مركز شباب الميناء، شملت رفع كفاءة ملعبين بالأبعاد الخماسية، وملعب قانوني، وتطويرهم بالنجيل الصناعي، وأعمدة الإنارة الكاشفة، بتكلفة 3 ملايين جنيه، إضافة إلى تطوير الملعب الخماسى بمركز شباب الغردقة، بتكلفة 500 ألف جنيه.

وتشمل جولة الوزير، تفقد مركز التنمية الرياضية، ومنشآته التى تضم حمام سباحة، وملاعب رياضية، وصالة مغطاة، وزيارة النادي الاجتماعي الرياضى بالغردقة.

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