محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة تطوير منطقتي نيابة المرور والسجل المدني

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بجولة تفقدية مفاجئة، لمسؤلي المحليات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحي إمتداد العقاد، وشارعى نيابة المرور، و مبنى السجل المدني الجديد.

ووجه رئيس مدينة أسوان، بضرورة إسراع معدلات التنفيذ لخطة تطوير هذه المنطقة، والتى تشمل إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية، من خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وهو الذى يساهم بدوره فى القضاء على ظاهرة تكرار الكسور والطفح بهذه الشبكات، وشدد على إنهاء أعمال رفع كفاءة كابلات الكهرباء، وأعمدة الإنارة، والتشجير، قبل نهاية العام المالي الحالي فى يونيو القادم، للبدء بعد ذلك فى أعمال رصف الشارعين بطول 3 كم، بداية من طريق السادات، وحتى مدرسة السلام أكاديمى، وإستكمالًا بشارع السجل المدنى، وذلك من ضمن خطة تطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان .

وأوضح “حجازى”، أن خطة تطوير وتجميل الشوارع الرئيسية تشمل شوارع كيما، والشلال، و السماد، وشرق البندر، والجيش، ونيابة المرور بالعقاد، لإعادة الوجه الجمالى للمناطق، والأحياء السكنية الداخلية بالمدينة، ومع تنفيذ خطة التطوير لشوارع باقي مدن المحافظة، بتكلفة 17 مليون جنيه.