إصابة عامل بطلق ناري فى شجار بين عائلتين بسوهاج

تلقي اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بنجع مامن التابع لقرية آبار الوقف.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركزللموقع، وبعد الفحص تبين أن المشاجرة بين بعض أفراد عائلتي ” بيت حلمي ” و ” بيت القط “، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه إصابة أحمد حماده حلمي، 24 عام، عامل بطلق ناري بالجانب الأيمن من البطن، وتم تحويله للمستشفي المركزي.

وتحرر عن ذلك، المحضر رقم 2018 إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت الإستعلام عن حالة المصاب، وانتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية للإنتقال لمنزل حامد حلمي عبد السلام، وإجراء المعاينة اللازمة، ورؤية إذا كان هناك ثمة آثار لإطلاق أعيرة نارية من عدمه.

ويشار إلي إرتباط العائلتين بحوادث ثأر، أولها محرر عنه المحضر رقم 1216 لسنة 2015، والناجم عن مقتل حماده حلمي عبد السلام، وينتمي لبيت حلمي، وكذلك المحضر رقم 3678 إداري المركز لسنة 2015، الناجم عن مقتل قدري هاشم عبد الرحيم، وينتمي لبيت القط.