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بحث بريطانى: المرأة تقضى 6 سنوات من حياتها فى الريجيم

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بحث بريطانى: المرأة تقضى 6 سنوات من حياتها فى الريجيم بحث بريطانى: المرأة تقضى 6 سنوات من حياتها فى الريجيم
كشف بحث بريطانى جديد أن النساء يقضين 6 سنوات من حياتهن وهن يتبعن حمية غذائية (ريجيم) لإنقاص أوزانهن.

غير أن الوقت الذى تقضيه النساء فى اتباع حمية يقل بشكل كبير مع تقدمهن فى العمر وشعورهن بالراحة حيال شكل أجسامهن.

وأشار البحث، الذى أجرته شركة فور ذا دايت البريطانية بناء على استطلاع للرأى شمل ألف امرأة، إلى أن العشرينات من العمر هى أكثر مرحلة تتبع فيها النساء حمية، لاسيما فى السنوات القليلة التى تسبق سن الثلاثين.

وتبلغ المدة التى تتبع فيها المرأة حمية غذائية فى العشرينات من العمر فى المتوسط عامين وسبعة أشهر، وتنشط المرأة عادة بشكل كبير فى الريجيم فى عمر 29 عاما، ربما للرغبة فى دخول سن الثلاثين بوزن مثالى.

وأوضحت نتائج البحث، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن مدة اتباع الريجيم عند المرأة فى مرحلة الثلاثينات من العمر تنخفض إلى عام وتسعة أشهر، وينخفض أكثر فى الأربعينات إلى عام وثلاثة أشهر.

أما الانخفاض الأكبر فسجل فى مرحلة الخمسينات، التى يبلغ متوسط مدة اتباع المرأة لحمية فيها عشرة أشهر فقط، بواقع أقل من شهر سنويا.

وقال القائمون على البحث إن هذه الحسابات تعنى أنه عند بلوغ المرأة سن السبعين، تكون قد اتبعت حمية غذائية طوال حياتها لمدة 6 سنوات وشهرين.


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