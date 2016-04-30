فى الأسبوع العالمى للتطعيم..أهم التطعيمات لطفلك لحمايته فى مراحل عمره الأولى

تحيى منظمة الصحة العالمية الأسبوع العالمى للتطعيم تحت شعار "سد فجوة التطعيم والتطعيم للجميع مدى الحياة"، وهذه هى السنة الثانية من حملة سد ثغرة التطعيم التى تحتفل بالنجاح الهائل الذى تحقق حتى الآن فى الوصول إلى الأطفال فى مختلف أنحاء العالم باللقاحات المنقذة للأرواح مع التركيز فى الوقت نفسه على ضرورة تطعيم المراهقين والبالغين مدى الحياة، حيث سعت الحملة إلى جذب انتباه العالم إلى الأهمية الحاسمة للوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر الذين يعيشون فى أوضاع متسمة بالنزاع أو فى أعقاب حالات طوارئ.

وبهذا المناسبة تقدم الدكتورة "إيناس رأفت" أستاذ الأطفال بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث، أهم التطعيمات التى يجب إعطاؤها للأطفال بالإضافة إلى التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة وتقول:" خطأ شائع تقع فيه الأمهات حيث تعتبر غالبيتهن أن القائمة الإجبارية التى تلزم بها وزارة الصحة جميع الأسر هى فقط التى تحمى أطفالهن من الأمراض، ولكن هناك تطعيمات أخرى تحمى الأطفال أصبحت منتشرة فى المجتمع الآن، ولكنها غير ملزمة لبعض الأسر مراعاة للظروف الاقتصادية، ومن يستطيع إعطاءها لأطفاله يكون أفضل لأنها مهمة.

وتتابع: خلال العام اـأول للطفل هناك نوعان من التطعيمات لابد أن يأخذها الطفل الأول ضد الروتا الفيروسية التى تصيب الجهاز الهضمى وتسبب أمراض النزلات المعوية الفيروسية وتسبب إسهال يصل إلى 10 مرات فى اليوم يصاحبه سخونية وقىء حتى يفقد الطفل كميات كبيرة من السوائل فى جسمه و90% من هؤلاء الأطفال يتم حجزهم فى المستشفى يومين أو ثلاثة ويعلق لهم المحاليل وهى تكلفه مضاعفة عن ثمن التطعيم الأساسية، ويتم أخذ التطعيم على جرعات خلال العام الأول وفقا ما يشرحه لها الطبيب.

وتستكمل الدكتورة إيناس قائلة: "أما التطعيم الثانى الخاص بالعام الأول من عمر الطفل هو تطعيم الالتهاب الرئوى ويحتوى على 3 أمراض متداخلة وهى الالتهاب الرئوى والتهاب الأذن الوسطى وتسمم الدم، استطاع العلماء استخلاص نوع معين من التطعيم لمواجهة الثلاث أمراض، ويتم أخذه على ثلاث مراحل خلال العام الأول.

وتشير الدكتورة إيناس إلى أنه فيما بعد السنة الأولى هناك تطعيمات أخرى مثل الجديرى لحماية الطفل قبل دخوله الحضانة والمدرسة، وتطعيم التهاب الكبد الوبائى أ وهو مختلف عن التهاب الكبد الوبائى ب، وبعد عامين نعطى الطفل تطعيم الالتهاب السحائى أو ما يسمى بالحمى الشوكية، وتعمل كل هذه التطعيمات على حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة التى قد تصيبهم فى أعوامهم الأولى.