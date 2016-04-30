التلفزيون الإيراني يدعو لتجنيد الأطفال لحماية الأسد

نشرت إيران، شريط فيديو دعائيًا يدعو إلى تجنيد الأطفال للدفاع عن حليفها بشار الأسد في سوريا، وكذلك للقتال في العراق لحماية الأضرحة.

وحمل الفيديو اسم “شهداء لحماية الأضرحة المقدسة” بث على التلفزيون الرسمي الإيراني خلال الأيام الماضية، ويشجع الأطفال للمشاركة في الحرب بسوريا.

وقد أنتج الفيديو الدعائي عبر وحدة الباسيج الموسيقية التي تشكل الذراع الإعلامية لقوات الباسيج الرديفة للجيش الإيراني، حسب المجلس الوطني الإيراني المعارض.

ويظهر الفيديو أطفالا إيرانيين يتعهدون ببذل أرواحهم فداء لمرشد إيران علي خامنئي وبحمل السلاح لـ”تحرير سوريا والعراق”.

وجاء هذا الفيديو بعد إعلان قائد الجيش الإيراني نشر قوات نظامية في سوريا لتحارب في صف القوات الحكومية.

وكان التدخل الإيراني السابق في سوريا يتم عبر مستشارين عسكريين ومقاتلين من الحرس الثوري ومسلحي الباسيج.