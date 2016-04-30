هيئة فلسطينية: 40 ألف شخص فقدوا عملهم بسبب توقف مشاريع الإعمار فى غزة

>اعتبرت "هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار وإعادة الإعمار" فى غزة أن قرار الأمم المتحدة وقف مشاريع الإعمار فى القطاع خطير ويهدد بتفاقم الوضع الإنسانى الكارثى.

وقالت الهيئة - فى بيان صحفى اليوم السبت - "إن أكثر من 40 ألف مواطن فقدوا أماكن عملهم بسبب منع الاحتلال الإسرائيلى دخول الأسمنت للقطاع"، وأشارت إلى أنه لا يزال نحو 75 ألف مواطن مهجرين داخل القطاع، بسبب تدمير بيوتهم خلال العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن أن منظمات المساعدات الدولية ستعلق نشاطاتها فى إعادة إعمار المساكن التى دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الأسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر.

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