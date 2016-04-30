أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هيئة فلسطينية: 40 ألف شخص فقدوا عملهم بسبب توقف مشاريع الإعمار فى غزة

Google+ Print
هيئة فلسطينية: 40 ألف شخص فقدوا عملهم بسبب توقف مشاريع الإعمار فى غزة هيئة فلسطينية: 40 ألف شخص فقدوا عملهم بسبب توقف مشاريع الإعمار فى غزة

>اعتبرت "هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار وإعادة الإعمار" فى غزة أن قرار الأمم المتحدة وقف مشاريع الإعمار فى القطاع خطير ويهدد بتفاقم الوضع الإنسانى الكارثى.

وقالت الهيئة - فى بيان صحفى اليوم السبت - "إن أكثر من 40 ألف مواطن فقدوا أماكن عملهم بسبب منع الاحتلال الإسرائيلى دخول الأسمنت للقطاع"، وأشارت إلى أنه لا يزال نحو 75 ألف مواطن مهجرين داخل القطاع، بسبب تدمير بيوتهم خلال العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن أن منظمات المساعدات الدولية ستعلق نشاطاتها فى إعادة إعمار المساكن التى دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الأسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365