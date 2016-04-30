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بالصور.. وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنتهى من تعويم سفينة الحاويات الليبيرية

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بالصور.. وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنتهى من تعويم سفينة الحاويات الليبيرية بالصور.. وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنتهى من تعويم سفينة الحاويات الليبيرية
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى بيان صباح اليوم السبت، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات هيئة قناة السويس نجحت فى إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات الليبيرية MSC FABIOLA التى جنحت بالكيلو 144 ترقيم القناة يوم الخميس 28/4/2016 فى الساعة الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة عصراً (16:35).

وأشار مميش إلى أن الحادث وقع بسبب عطل فنى بماكينات السفينة ناتج عن تعطل مفاجئ فى مولدات الكهرباء بالسفينة، وهو ما أدى إلى فقدان ربان السفينة القدرة على توجيهها وجنوح السفينة، وتوقف الملاحة بشكل جزئى بالقناة. وفور وقوع الحادث تم تشكيل مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة وإدارة التحركات وعدد 6 قاطرات بالهيئة لإنقاذ وتعويم السفينة.

وتبلغ حمولة السفينة 146 ألف طن وتحمل على متنها 6925 حاوية قادمة من مالطا ومتجهة إلى عمان.

تم تعويم السفينة بسلام اليوم السبت فى تمام الساعة الواحدة وخمسة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل (01:25)، حيث تم استئناف عبور السفن وحركة الملاحة تسير بصورة طبيعية.

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قاطرات الإنقاذ تنجح فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

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