وزيـر الدفـاع يهنئ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة جاء نصها:

بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

يسعدنى أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات .

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالا واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون امانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع الواقى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب .

بارككم الله ورعاكم..

>وكل عام وقداستكم بخير..

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين الأقباط من رجال القوات المسلحة بمناسبـة ذكرى الاحتفال بعيد القيامة المجيدة.

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.

اليوم.. رئيس "الإنجيلية" يهنئ تواضروس بعيد القيامة بالكاتدرائية

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