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الجيش الليبى: ننسق مع القاهرة لمواجهة الإرهاب .. ومصر تدعمنا سياسيا

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الجيش الليبى: ننسق مع القاهرة لمواجهة الإرهاب .. ومصر تدعمنا سياسيا الجيش الليبى: ننسق مع القاهرة لمواجهة الإرهاب .. ومصر تدعمنا سياسيا
قال المتحدث العسكرى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسمارى، أن اشتباكات اندلعت فى منطقة الجوارشة بين قوات الجيش الليبى والجماعات الإرهابية، سواء داعش أو الدروع أو جماعة أنصار الشريعة.

وأكد المسمارى، أن قوات الجيش الليبى تحاصر الجماعات الإرهابية فى منطقة ضيقة جدا، لافتا إلى أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو بوابة القوارشة، التى تعد الرابط بين مدينة بنغازى ومدن وقرى غرب المدينة.

وأكد المتحدث العسكرى للجيش الليبى لـ "اليوم السابع"، فى أول تصريحات لوسيلة إعلامية عقب توليه مهام منصبه، مساء الجمعة، أن متفهمة لما يجرى فى ليبيا، وإنها داعمة سياسيا لمكافحة الإرهاب والجيش الليبى، مشيرا إلى وجود تنسيق وتبادل معلومات سيتم مع القاهرة لأن أمنها من أمن ليبيا، وأن ما يحدث فى ليبيا هو صراع اقليمى يسعى لاستهداف مصر أولا، وأن المعركة التى تجرى فى بنغازى وعلى مشارف سرت تهم مصر من كافة النواحى.

وأوضح أن الجيش لديه القدرات لإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم والتسليح، ويرفض التدخل فى الشأن السياسى الليبى، معتبرا أى قوى تدخل ليبيا دون اذن رسمى فهى قوات معادية سيتم التتعامل معها، وأن الجيش الليبى لديه قدرات لتفعيل عمل الجيش وبنغازى نموذجا لذلك.

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. تكليف أحمد المسمارى ناطقا باسم الجيش الليبى
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مصر 365

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