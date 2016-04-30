نقل محاكمة 86 متهما بمظاهرات 25 أبريل إلى محكمة الأمن المركزى بأكتوبر

قررت محكمة شمال الجيزة اليوم السبت، نقل محاكمة 86 متهما مقبوض عليهم فى تظاهرات 25 أبريل الجارى بمنطقة الدقى إلى مقر محكمة الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة وجهت لهم جرائم "التحريض على استخدام القوى لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى، والتحريض على التظاهر".

- إحالة 86 متهما فى "مظاهرة الدقى" للمحاكمة العاجلة