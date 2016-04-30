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قبل ما تاخد نصيحة اللى حواليك..دكتورك النفسى الوحيد بينصحك من غير انفعالات

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قبل ما تاخد نصيحة اللى حواليك..دكتورك النفسى الوحيد بينصحك من غير انفعالات قبل ما تاخد نصيحة اللى حواليك..دكتورك النفسى الوحيد بينصحك من غير انفعالات
"قبل ما تاخد نصيحة من اللى حواليك، اعرف إنهم مش متخصصين، وبيدوك خلاصة تجاربهم مش أكتر" نصيحة مطولة قدمها الدكتور أمجد العجرودى –استشارى النفسية ومدير المركز الأقليميى للصحة النفسية – لكل من يجمع النصائح ممن حوله، كلما مر بمشكلة أو باضطراب نفسى ما.

الدكتور أمجد أوضح خلال حديثه أن الشخص غير المتخصص غير مجرد، وبالتالى عندما يقدم لك النصيحة، فهو إما يعطيك خلاصة تجاربه التى قد تكون فاشلة وغير مطابقة لتجربتك، أو يعطيك النصيحة بالفعل التى كان يريد أن يقوم بها لحاجة فى نفسه، أى أنه غير مجرد فى تفكيره أو نصحه، وهناك الكثير من العوامل التى تؤثر على حكمه ونصحه، منها مشاعره نحوك، ومشاعره نحو مشكلتك.

وتابع استشارى النفسية حديثه ناصحا بضرورة اعتياد الشخص فكرة الحصول على النصيحة من المتخصص النفسى، الذى يكون مجردا من المشاعر وليس طرفا فى المشكلة، فضلا عن أنه صاحب خبرة بالتقلبات المزاجية والنفسية، كذلك يعطيك نصيحة خالصة مستوفاة ويساعدك على التحسن، فى حين أن نصائح غير المتخصصين قد تجعلك أكثر انزعاجا وضغطا نفسيا، كذلك قد تنال نصيحتك من شخص له صلة بالمشكلة أو له صلة محبة وقرابة بك مما يؤثر على حكمه وقراره.


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