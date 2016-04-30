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6 فوائد للكيوى تجعله ملك الفواكه..يخفض الضغط ويعالج الإمساك ويخلصك من الأرق

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6 فوائد للكيوى تجعله ملك الفواكه..يخفض الضغط ويعالج الإمساك ويخلصك من الأرق 6 فوائد للكيوى تجعله ملك الفواكه..يخفض الضغط ويعالج الإمساك ويخلصك من الأرق
الكيوى من الفواكه الرائعة التى تتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية مثيرة للغاية، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز فوائد الكيوى، وذك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، نقلا عن العديد من الأبحاث الطبية.

فوائد الكيوى


>1. يساهم فى تعزيز صحة البشرة ويقى من التلف الذى قد يصيبها لأنه غنى بفيتامين "ج" والعديد من مضادات الأكسدة.
>2. أثبتت الأبحاث الطبية أن الكيوى يساهم فى تعزيز وتحسين جودة النوم والحد من مشاكل الأرق.
>3. غنى بالألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر التى تساهم فى تعزيز صحة الأوعية الدموية والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
>4. يساهم فى خفض الضغط الدموى لأنه غنى بالبوتاسيوم الذى يقلل تأثيرات الصوديوم ، المعروف بدوره فى رفع الضغط الدموى.
>5. أكدت العديد من الدراسات أن تناول الكيوى بشكل منتظم يساهم فى علاج الإمساك.
>6.يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض الميكروبية لأنه غنى بفيتامين "ج"، ومعروف بدوره فى تعزيز مناعة الجسم.

مخاطر صحية وبعض المحاذير


>يجب أن يتوخى مرضى القلب والضغط الذين يتناولون الأدوية المثبطة للبيتا مثل عقار أتينولول الحذر عند تناول الكيوى لأنه غنى بالبوتسايوم، وخاصة أن هذه الأدوية ترفع البوتاسيوم أيضا، وهو ما قد يعرض الأشخاص لمشاكل صحية كبيرة، وأيضا مرضى الكلى يجب أن يخفضوا من تناولهم للكيوى لأنه قد يزيد الأعباء على الكلى.

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