اﻷرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة السبت والقاهرة 35

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، ارتفاع في درجات الحرارة كبداية لموجه حارة، ليسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وسيناء مثيرة للرمال والأتربة وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف أما الرياح السطحية في البحر المتوسط فهي جنوبية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 18 -35، الإسكندرية 16- 32، مطروح 11 -37