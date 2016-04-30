ترامب لا يستبعد استخدام الأسلحة النووية ضد داعش إذا أصبح رئيسا لأمريكا

قال دونالد ترامب الذي يتصدر قائمة المرشحين عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية انه لا يستبعد استخدام الاسلحة النووية ضد تنظيم داعش اذا اصبح رئيسا للولايات المتحدة.

واضاف الملياردير ترامب خلال مقابلة مع شبكة ان بي سي الامريكية انه على الرغم من انه يجد ان السلاح النووي امر مفزع غير انه لا يستبعد استخدامه لمواجهة تنظيم داعش.

وتابع ان قوة السلاح خاصة السلاح النووي تعتبر مشكلة العالم الكبرى في الوقت الراهن غير انه لا يريد استبعاد اي شيئ من اجل القضاء على التنظيم الارهابي. واشار الى انه لن يكون سعيدا عند استخدام هذه الاسلحة قائلا انه سيكون آخر شخص يلجأ الى السلاح النووي. واستطرد ان سياسته الخارجية يجب ان تعتمد على عدم القدرة على التنبؤ بها لافتا الى انه لا يريد ان يعلم تنظيم داعش ما هو عازم على فعله.