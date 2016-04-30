حزب “الوطن” يدين قصف النظام السورى لمدينة حلب

أدان حزب الوطن، فى بيان له، الجرائم البشعة التى يرتكبها النظام الحاكم فى سوريا، بدعم من روسيا الإتحادية، والجمهورية الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والتي أسفرت عن مئات الشهداء والمصابين من المدنيين العزل، والأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المستشفيات والمساجد والمدارس.

ويحمل حزب الوطن، مسئولية الأحداث الإجرامية على الساحة السورية، إلى النظام النصيري الطائفي المجرم، كما يحمل المجتمع الدولي المسئولية لصمته عن هذه الجرائم على مدار السنوات الماضية، كما يحمل المسئولية لكافة الحكومات بالدول الإسلامية والعربية لهذا الموقف المخزي تجاه إرهاب النظام السوري لشعبه الأعزل، حسبما جاء فى البيان.

ويطالب الحزب، بمحاكمة “بشار” أمام المحاكم الدولية، ويهيب بالمجتمع الدولي، القيام بدوره وفرض مناطق آمنة للمدنيين، ومنطقة حظر جوي، وحظر توريد الأسلحة للنظام الطائفي، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظم والدول التي تساعده، كما يستنكر الحزب فى بيانه، اقتصار دور الحكومة المصرية على إعرابها عن القلق، رغم امتلاكها أدوات ومكانة تمكنها من الذهاب لأبعد من ذلك، خاصة مع شغلها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن.

ويطالب الحزب، المجتمع الدولي، متمثلًا فى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمات حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، وجامعة الدول العربية، والحكومات فى كافة الدول العربية والإسلامية، بالقيام بدورها في إغاثة الشعب السوري، للتخلص من الحكم الطائفي وإعادة بناء دولته ومؤسساته، على أساس من العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وحقه في تقرير مصيره واختيار من يحكمه ويسوسه ويدير شؤونه.

ويهيب الحزب بالشعوب الإسلامية والعربية، بدعم الشعب السوري في مطالبه العادلة، ويطالب أبناء الشعب السوري، بالتمسك بحقوقه وبمزيد من التلاحم والإصطفاف.