بالصور.. بالبيض وصدور النساء العارية..أمريكيون يعترضون على كلمة ترامب فى كاليفورنيا

>سادت حالة من الفوضى خارج أحد الفنادق فى كاليفورنيا، حيث ألقى الملياردير دونالد ترامب المرشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية كلمة أمام مؤتمر ينظمه الحزب الجمهورى .

وقد احتشد مئات المتظاهرين الذين أبدوا اعتراضهم الشديد على كلمته، فيما خلعت عدد من السيدات المعترضات على تصريحاته "ملابسهن العلوية" وأظهروا "صدورهن" كنوع من الاعتراض عليه، فيما ألقى عدد من المتظاهرين "البيض" على تمثال كرتونى له، خارج الفندق الواقع فى مدينة سان فرانسيسكو، مما أجبر ترامب على تأجيل القاء كلمته لأكثر من 40 دقيقة بسبب تجمهر المتظاهرين خارج الفندق.

وحاول المتظاهرون خرق الحواجز التى وضعتها قوات الشرطة أمام مدخل الفندق، مرددين شعارات مناهضة للمرشح الجمهورى ترامب.

وكانت قوات مكافحة الشغب الأمريكية قد اعتقلت الليلة الماضية نحو عشرين متظاهرا فى جنوب كاليفورنيا ، وذلك خلال احتجاجات نظمها المتظاهرون ضد ترامب ، وقام المتظاهرون بسد الطرق ورفع أعلام المكسيك ، فى الوقت الذى تعرض فيه بعض أنصار ترامب للضرب كما تحطمت عشرات السيارات.

وكان دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته فى أن تدفع المكسيك ثمن بناء جدار على حدودها بهدف منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.



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