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"طرق دبي" ترسي عقد مشروع جسر "جافزا" على شارع الشيخ زايد

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"طرق دبي" ترسي عقد مشروع جسر "جافزا" على شارع الشيخ زايد "طرق دبي" ترسي عقد مشروع جسر "جافزا" على شارع الشيخ زايد

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ترسية عقد مشروع تنفيذ جسر (جافزا) فوق شارع الشيخ زايد ليربط بين المنطقة الحرة لجبل علي شمالا وجنوبا، بتكلفة 105 ملايين درهم، ويستغرق تنفيذه 18 شهراً.

وقال الطاير: يأتي تنفيذ المشروع في إطار الخطة الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات لتطوير الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي بما فيها مناطق المطورين والمستثمرين، مشيراً إلى أن المشروع الذي يقع بالقرب من التقاطع العاشر على شارع الشيخ زايد، يتضمن تنفيذ طريق مزدوج مع جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه لربط الحركة المرورية بين الجزء الشمالي من جافزا (Jafza North) مع الجزء الجنوبي (Jafza South) مروراً فوق شارع الشيخ زايد، كما يشمل المشروع تحسين حالة الطرق التي سيرتبط بها الجسر في منطقتي جافزا شمالا وجافزا جنوبا، من خلال توسعة بعض الطرق إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتوسعة الدوار القائم في منطقة (جافزا) شمال لاستيعاب الحركة المرورية القادمة من الجسر، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة وأعمال خدمات البنية التحتية التي تشمل تحويل الخدمات المتأثرة من مياه وكهرباء وري وصرف مياه الامطار وخطوط الاتصالات.

وأضاف: سيسهم هذا المشروع عند اكتماله في انسيابية الحركة المرورية بين منطقتي (جافزا) شمالا وجنوبا، وكذلك تخفيف الحركة المرورية على شارع مطار آل مكتوم، وعلى التقاطع العاشر على شارع الشيخ زايد.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) تعد مجتمعاً تجارياً مزدهراً يستقطب أكثر من 7100 شركة، بينها ما يزيد على 100 شركة مصنفة ضمن (فورتشن 500)، وتسهم المنطقة بما يزيد على 50 في المائة من إجمالي الصادرات والواردات والبضائع المعاد تصديرها داخل إمارة دبي وخارجها.

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