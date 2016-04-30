لو هتلجأ لأطفال الأنابيب..نصائح هامة للرجال قبل تجميع عينة الحيوانات المنوية

يرغب الكثير من الرجال فى إجراء عمليات التلقيح الصناعى أو أطفال الأنابيب، لكن بعض الحالات قد تبوء بالفشل أو يتعرض الطفل إلى بعض الأمراض.

لذا قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح قبل إجراء عملية التلقيح الصناعى وأخذ عينة من الحيوانات المنوية للرجل، وذلك لضمان إذا كانت الحالة الصحية جيدة ومناسبة، ومن الضرورى أن يكون الرجل خاليا من الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائى ب و سى والهربس، ومرض السكر والسرطان .

وأشار التقرير إلى أن يجب أن يكون سن الشخص أقل الـ40 عاما، لأن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما يعتبرون أكثر صحة وحيواناتهم المنوية ذات نوعية جيدة للتلقيح.

وأضاف التقرير أنه يجب قبل إعطاء عينة من الحيوانات المنوية واجتياز الفحص والاختبارات اللازمة، من الضرورى أن يمتنع الرجل عن ممارسة الجنس فيما لا يقل عن 2 إلى 5 أيام من تاريخ التبرع بالعينة لإجراء التلقيح، وذلك لضمان وجود عدد عالى من الحيوانات المنوية وتحسين نوعيتها .

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