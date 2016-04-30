هشاشة العظام مشكلة لكبار السن.. تعرف على خطوات الحماية من المرض

هشاشة العظام من الأمراض التى يصاب بها كبار السن وهو ما يعرضهم للمكوث فترات طويلة من عمرهم فى الأسرة بسبب كسور فى العظام وعدم القدرة على التحرك، وهو يعرف اسم القاتل الصامت لأنه غالبا يتم اكتشافه فى مرحلة متأخرة وقد يتعرض الشخص للسقوط وكسر العظام بشكل مفاجئ.

وهو ما تحذرنا منه الدكتورة هبة سمير سويد، رئيس قسم طب وصحة المسنين وكبار الأعمار بكلية طب جامعة عين شمس، وتقول:"انتشر الحديث عن مرض هشاشة العظام حاليا ليس لسعة انتشاره فقط ولكن لأن تشخيصه أصبح أسهل بفضل الأجهزة الحديثة التى تعمل على قياس مدى هشاشة العظام فى الجسم".

وتتابع:" ويعد مرض هشاشة العظام من الأمراض التى تصيب كبار السن نظرا لفقدهم الكالسيوم من أجسامهم، وتجعلهم يلزموا الفراش وهو ما يصيبهم بحالة نفسية سيئة فضلا عن عدم قدرتهم على الحركة وما ينتج عنه من جلطات فى القدم والإصابة بقرحة الفراش، والأخطر من ذلك هو إصابة العديد من الشباب به نظرا لسوء التغذية بالإضافة إلى العامل الوراثى، لأن الحماية من هذا المرض يأتى من الصغر باتباع الطرق الغذائية الصحيحة.

وتضيف الدكتورة هبة سويد، فقد الكالسيوم من الجسم يتم بشكل تدريجى بعد عمر الثلاثين، حيث يبدأ الفرد منذ أن كان جنينا فى رحم أمه فى تكوين عظامه حتى سن الـ 30 ليبدأ مرحلة جديدة وهى مرحلة الفقد حيث يبدأ الفرد فى فقد 1% من كثافة عظامه كل عام، وحسب مقدار الكالسيوم الذى استطعت تكوينه خلال الثلاثين عام يمكنك التنبؤ بإصابتك بهشاشة العظام، فكلما كونت كثافة عظام أكبر طالت فترة فقدك لها وهو ما يجعلك لا تصاب بهشاشة العظام فى عمر مبكر.

وتشير الدكتورة هبة إلى أن السيدة المسنة تحتاج إلى 1500 مل جرام كالسيوم فى اليوم والرجل يحتاج إلى 1000 من جرام كالسيوم، ويكون احتياج السيدة أكثر من الرجل بسبب فقدها للكالسيوم بمقدار 3% بدلا من 1% بعد انقطاع الطمث وهو ما يزيد من احتمالية اصابتهن بهشاشة العظام.

ويمكن حساب مقدار الكالسيوم الذى يتناوله المسن على مدار اليوم لضمان أنه يأخذ ما يكفيه يوميا، على سبيل المثال كوب اللبن يحتوى على 300 من جرام كالسيوم والزبادى 400 مل جرام كالسيوم، نضيف عليهم الخضراوات والفواكه، مع ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا مع الأخذ فى الاعتبار إجراءات الأمان حتى لا يقوم المسن بممارسة رياضة عنيفة هو لا يتحملها .

وتنصح الدكتورة هبة كبار السن والشباب قائلة: "لابد من الأخذ فى الاعتبار نوعية الطعام والمشروبات التى نتناولها مع الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والتدخين والاهتمام بتناول الخضروات التى تنظم عملية حرق الدهون، والاهتمام بقياس كثافة العظام خاصة للسيدات بعد سن الـ 65 والرجال بعد سن الـ 70 حتى نتعرف على كثافة العظام وفى حال نقصها يكون هناك تدخل دوائى للسيطرة عليها.