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محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا اليوم

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محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا اليوم محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا اليوم
تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا فى 16 أغسطس 2013 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.


>- الدفاع بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا" يشكر المحكمة.. والقاضى: "شكرك مرفوض"

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