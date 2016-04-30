مصرع سمكرى سيارات وإصابة شخصين فى مشاجرة بالقليوبية

شهدت منطقة "منطى" مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين بسبب معاكسة فتاة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث على أنه ورد بلاغ للرائد حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب بوجود مشاجرة ومتوفى ومصابين فى "أم بيومى- دائرة المركز".

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين من طرف أول -"طارق محمد" 32 سنة سمكرى سيارات، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة وشقيقه "نجم" 42 سنة سمكرى سيارات و"محمد أحمد" 37 سنة نجار "جار الأول والثانى"، وطرف ثانى "عماد حافظ" 29 سنة موظف وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"حسن رأفت" 26 سنة نقاش مصاب بجرح بالرأس وسحجات بالجسم وزوجته "ميادة حافظ " 20 سنة ربة منزل، وشقيقيه "عمرو" 24 سنة عامل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، و"محمود" 36 سنة نجار "مصاب بجرح قطعى بالرأس وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، و"جمال عبدالرازق" 33 سنة عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين ".

وشهدت الواقعة حدوث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لقيام الأول بمعاكسة السادسة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وقيام الرابع بالتعدى على الأول وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، ووردت التقارير الطبيه تفيد ذات الإصابات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2587 إدارى مركز قليوب لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة.

إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية فى القليوبية