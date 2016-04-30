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الخارجية الأمريكية: اتفاق إحياء وقف الاعتداءات بسوريا اختبار لكافة الأطراف

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الخارجية الأمريكية: اتفاق إحياء وقف الاعتداءات بسوريا اختبار لكافة الأطراف الخارجية الأمريكية: اتفاق إحياء وقف الاعتداءات بسوريا اختبار لكافة الأطراف

>وصف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، إحياء اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا، بأنه اختبار لالتزام الجانب الروسى وكذلك النظام والمعارضة السورية.

وقال تونر فى تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة وروسيا توصلت إلى اتفاق بشأن تجديد وقف الاعتداءات يشمل بصفة خاصة شمال اللاذقية وشرق الغوطة، وهى المناطق التى شهدت اضطرابات فى الاسابيع الاخيرة.

وأوضح المسئول الأمريكى، أن الولايات المتحدة تركز حاليا على تدعيم اتفاق وقف الاعتداءات وتجديده وإعادة التزام كافة الاطراف به حتى يمكن وضع حد للقتال وخروقات الاتفاق فى هذه المناطق.

وتابع ان الدول الاعضاء بالمجموعة الدولية لدعم سوريا ستمارس نفوذها على كافة الاطراف على الارض من اجل الالتزام بهذا الاتفاق. واضاف تونر ان الولايات المتحدة تدرك ان الوضع فى حلب معقد للغاية، مشيرا الى ان القتال الدائر حول المدينة يثير القلق. غير انه اوضح انه سيتم البدء بتجديد العمل بوقف الاعتداءات فى شمال اللاذقية وشرق الغوطة فى الوقت الذى تسعى فيه الجهود الى التوصل الى اعادة الالتزام بوقف اطلاق النار فى حلب ايضا.

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