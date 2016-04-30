4 أسباب مسئولة عن ضعف العضلات.. اعرف إزاى تتجنبها

أوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الأسباب الرئيسية المسئولة عن ضعف العضلات فى الساقين وتشمل الآتى:

1- الخمول لفترة طويلة:وهو واحد من أكثر الأسباب شيوعا لضعف العضلات، وللتغلب على هذه المشكلة من الممكن المشى لمدة 30 دقيقة يوميا لتقوية العضلات الضعيفة، أو ممارسة بعض الأنشطة الأخرى التى تعمل على تقوية العضلات كالجرى واليوجا .

2- الأمراض العضلية العصبية :هذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى ضعف فى الساق، لذا يجب استشارة أخصائى علاج طبيعى والقيام ببعض التمارين الخفيفة مثل رفع الساقين فى وضع مستقيم وغيرها .

>3- ومن الممكن أن يحدث ضعف فى عضلات الساق نتيجة لبعض الأدوية التى تؤثر سلبيا على العظام، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب المختص .

4- نقص فيتامين د فى الجسم: وفقا للعديد من الأبحاث نقص فيتامين د ينتج عنه ضعف فى عضلات الساق، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق التعرض لأشعة الشمس الفوق البنفسجية التى تمد الجسم بالكثير من فيتامين د، فعند التعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر لمدة من 10 إلى 15 دقيقة تساعد على تنفس الساقين، وأيضا من الضرورى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الماكريل والسلمون والسردين واللبن وعصير البرتقال والحبوب الكاملة .

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