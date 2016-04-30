مشاريع سكنية متكاملة للمواطنين العام الجاري

أعلن المهندس علي أحمد بن يعروف رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن لـ«البيان» عن مشاريع سكنية متكاملة ستكون في خدمة المواطنين، خلال العام الجاري، وكشف قرب انتهاء مشروع الصرف الصحي الخاص بالمباني السكنية الحديثة، التي تم إنجازها في جزيرة الحصن من قبل لجنة مبادرات رئيس الدولة، ومن المتوقع توزيع تلك الوحدات السكنية على المواطنين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما بدأ تنفيذ مشروع المدينة السكنية لأبناء المدينة في منطقة الرقة الذي تم بموجبه تشييد 260 مسكناً من قبل لجنة مبادرات رئيس الدولة، إلى جانب المدينة السكنية التي يخطط برنامج زايد للإسكان لتنفيذها في المنطقة ذاتها وتضم 250 مسكناً على هيئة مجمع سكني متكامل المرافق الخدمات والمرافق، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع خلال العام الجاري.

وعن الشاطئ الخاص بالنساء، قال المهندس علي أحمد بن يعروف، إن مشروع الشاطئ جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في زيارته الأخيرة للمدينة، حيث وجه بإنشاء شاطئ للنساء في مدينة دبا الحصن، ويعكس ذلك اهتمام سموه بجميع شرائح وأطياف المجتمع، وسيكون موقع المشروع بجانب الشاطئ الحالي، الذي ينفذ من قبل دائرة الأشغال بجانب القرية التراثية، وسيمثل متنفساً ومتنزهاً للسيدات، وتقوم حالياً الدوائر المختصة بدراسة تفصيلية للمشروع، من حيث وضع المخططات والتصاميم والخدمات.

مقترحات

وأوضح أن المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن يحرص على تقديم مقترحات من شأنها توفير الحياة الكريمة لأبناء المدينة، بما يتوافق مع الرؤية الحضارية، التي تسعى إمارة الشارقة إلى تطبيقها في كل مدنها وضواحيها. وتقوم تلك الجهود بالتنسيق مع الدوائر المختصة لتنفيذ هذه المقترحات لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وكان تركيز المجلس على 3 محاور وهي البنية التحتية ونظافة المدينة وإدراج مرافق عامة جديدة.

وتقوم خطط المجلس في محور البنية التحتية على متابعة مشاريع الطرق والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من أعمال مشروع الطريق الوسطي للمدينة، فضلاً عن إنجاز شبكة الصرف الصحي وشبكة صرف مياه الأمطار الخاصة بالطريق الرئيس.

ونجح المجلس في محور النظافة العامة للمدينة في توقيع اتفاق في عام 2015 مع شركة بيئة لتولي مهام أعمال النظافة بشكل عام في المدينة، بما فيها نقل النفايات والتعامل مع المخلفات البيئية والضارة.

مرافق

وأضاف بن يعروف أن محور المرافق العامة يختص بمشاريع عدة من بينها إنشاء حضانة حكومية للأطفال تسهيل دور الأم العاملة ورعاية أطفالها الصغار.

ولفت إلى أن من ضمن مشاريع المرافق العامة الناجزة بالمدينة مشروع الشاطئ الرملي وحديقة الشاطئ التي تم الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2016.

كما تم تطوير واجهة القناة المائية في دبا الحصن بجهود دائرة الأشغال العامة لتتضمن ممشى واستراحات وكراسيّ، فضلاً عن بناء مطاعم لخدمة زائرين المدينة، وزراعة مسطحات خضراء على طول مساحة الواجهة.

المنطقة الصناعية

أعرب المهندس علي بن يعروف عن أن المنطقة الصناعية بالمدينة إحدى أهم استراتيجيات المجلس، بهدف نقل الورش الصناعية من المناطق السكنية إلى المنطقة الجديدة التي خصصت للمنشآت والرخص الصناعية، حفاظاً على التخطيط الحضاري للمدينة، حيث وجه المجلس، بالتعاون مع إدارة البلدية في تسهيل الإجراءات والبدء في عملية نقل تلك الرخص بأسرع وقت، على أن تشييد المحلات في المنطقة الجديد، وفق نماذج التصاميم الموحدة التي صممتها دائرة الأشغال واعتمدها المجلس.