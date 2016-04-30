اليوم.. الحكم على المتهمين فى أحداث عنف بمصر القديمة

تنطق محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها على 6 متهمين، فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة فى أكتوبر من العام قبل الماضى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات: الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام، والقتل والشروع فى القتل، والائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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