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بالصور.. المواشى والكلاب الضالة ظاهرة تشوه الوجه الحضارى للأحياء ببورسعيد

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بالصور.. المواشى والكلاب الضالة ظاهرة تشوه الوجه الحضارى للأحياء ببورسعيد بالصور.. المواشى والكلاب الضالة ظاهرة تشوه الوجه الحضارى للأحياء ببورسعيد
رصد "اليوم السابع" ظاهرة انتشار المواشى والكلاب الضالة بالشوارع وميادين الأحياء، رغم قرارات المجلس التنفيذى باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات رادعة لا ترى النور.

الأمر دفع أصحاب المواشى يطلقون الأبقار والجاموس فى الشوارع تبحث عن فضلات الطعام داخل صناديق القمامة، وتقضى على الأخضر واليابس بالحدائق والمتنزهات، كذلك فضلاتها بالطريق العام والتلوث البيئى والروائح الكريهة التى تزكم الأنوف.

ومن جانبهم ناشد السكان وأصحاب المحلات بحى الزهور وسائقى السيارات تدخل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للقضاء على هذه الظاهرة التى تشوه الوجه الحضارى.
>المواشى والكلاب الضالة (1)

المواشى والكلاب الضالة (2)

المواشى والكلاب الضالة (3)

المواشى والكلاب الضالة (4)

المواشى والكلاب الضالة (5)

المواشى والكلاب الضالة (6)

المواشى والكلاب الضالة (7)

المواشى والكلاب الضالة (8)

المواشى والكلاب الضالة (9)

المواشى والكلاب الضالة (10)

المواشى والكلاب الضالة (11)
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